«Рубин» может усилиться экс-полузащитником «Динамо»

Хавбек калининградской «Балтики» Максим Кузьмин, поигравший за «Динамо», может продолжить карьеру в элитном дивизионе чемпионата России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил инсайдер Сергей Ильев.

По сообщениям журналиста, новым местом работы 25-летнего полузащитника может стать казанский «Рубин». Клуб подпишет футболиста в летнее трансферное окно, если на посту главного тренера останется Леонид Слуцкий.

Кузьмин может переехать в Казань бесплатно, поскольку его контракт с «Балтикой» истекает этим летом. В нынешнем сезоне ФНЛ полузащитник сыграл 29 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.