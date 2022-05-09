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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-форвард «Зенита» Джорджевич может вернуться в РПЛ

09 Мая 2022 • 19:39 Комментировать

Футбольный агент Игорь Глушевич, который ведет дела форварда Луки Джорджевича, высказался о будущем своего клиента. Он не исключил, что игрок вернется в российскую Премьер-лигу.

«Велика вероятность, что в летнее трансферное окно Лука вернется в Россию. Но пока конкретных предложений нет», - сказал агент в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

При этом Глушевич отметил, что судьба его подопечного решится в ближайшие несколько недель.

В настоящий момент Джорджевич выступает за датский клуб «Вайле». Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В российском чемпионате черногорец известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич
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