Экс-форвард «Зенита» Джорджевич может вернуться в РПЛ

Футбольный агент Игорь Глушевич, который ведет дела форварда Луки Джорджевича, высказался о будущем своего клиента. Он не исключил, что игрок вернется в российскую Премьер-лигу.

«Велика вероятность, что в летнее трансферное окно Лука вернется в Россию. Но пока конкретных предложений нет», - сказал агент в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».

При этом Глушевич отметил, что судьба его подопечного решится в ближайшие несколько недель.

В настоящий момент Джорджевич выступает за датский клуб «Вайле». Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В российском чемпионате черногорец известен по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал».