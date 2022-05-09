Глава судейского департамента РФС о проверках арбитров на полиграфе: Это дело добровольное

Руководитель судейского департамента РФС Павел Каманцев высказался по поводу проверки российских арбитров на полиграфе.

Каманцев сказал «Матч ТВ», что согласно правилам РФС и из уважения к судьям, комментировать итоги проверки на полиграфе он не будет. Глава судейского департамента отметил, что предложения о проверке на полиграфе возникают только при наличии вопросов к какому-то конкретному арбитру, но всё это дело сугубо добровольное.

Напомним, что недавно для проверки на полиграфе были вызваны арбитры Алексей Матюнин и Павел Шадыханов, которые совершили несколько серьёзных ошибок в матче между «Химками» и «Крыльями Советов».