Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнюю ситуацию в московском «Спартаке».

- «Спартак» разбрасывается своими воспитанниками, а приобретения у него смешные. Там, наверно, самые слабые иностранцы, если сравнить «Спартак» с другими клубами, которые имеют достаточно хороший финансовый уровень, – с «Зенитом», ЦСКА, «Динамо», «Локомотивом». Начиная с тренера и заканчивая всеми остальными.

Человек, который, как в «Спартаке» говорят, не входит в совет директоров клуба, высказываемся по каждом поводу. Она загнобила уже судей. Но никто почему-то в этом подоплёку не ищет. Почему она так выражается? Кто дал ей право говорить такие вещи про людей? Она что, царица небесная, или она так сильно разбирается в футболе, огульно оскорбляя арбитров?

У нас в РФС есть отдел этики, эстетики, не знаю, как они называются, и куда там смотрят? Но как только что-то говорит Григорий Иванов, так ему сразу следует наказание. Бедным значит, нельзя, а богатым можно? Мы что, не видим, что сегодня в мире происходит? Или мы не слышим своего президента? Он ведёт страну вперёд и хочет, чтобы мы были нормальными людьми. И если критикуешь, то критикуй нормально без оскорблений. Эта женщина пусть хоть раз послушает президента, когда он выступает. Даже в отношении тех людей, кто против нас, а сегодня полмира против нас, он высказывается корректно. А она льёт на всех грязь, у неё все плохие.

Зарема притащила Ваноли – и сколько матчей он выиграл? Она что думала – что из колобка, которого она замесила из теста, появится серый волк в российском футболе? В «Спартаке» есть молодые футболисты достаточно хорошего уровня – Литвинов и так далее, можно много кого перечислять. Но им же не дают играть. А вы дайте им поиграть – и будет нормально.