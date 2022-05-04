«Динамо» нашло усиление в «Локомотиве»

В московском «Динамо» начинают плавно готовиться к летней трансферной кампании. Боссы клуба планируют усилить оборонительную линию команды и уже нашли подходящую кандидатуру.

По данным «РБ Спорт», в поле зрения «бело-голубых» находится защитник «Локомотива» Александр Сильянов. В текущем сезоне игрок выступает на правах аренды за «Ростов». По завершении чемпионата игрок вернется в «Локо», поскольку у ростовчан нет права выкупа.

Рыночная стоимость 21-летнего защитника оценивается в 900 тысяч евро.

В этом сезоне на его счету 17 матчей в РПЛ и одна голевая передача.