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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» нашло усиление в «Локомотиве»

04 Мая 2022 • 17:57 Комментировать

В московском «Динамо» начинают плавно готовиться к летней трансферной кампании. Боссы клуба планируют усилить оборонительную линию команды и уже нашли подходящую кандидатуру.

По данным «РБ Спорт», в поле зрения «бело-голубых» находится защитник «Локомотива» Александр Сильянов. В текущем сезоне игрок выступает на правах аренды за «Ростов». По завершении чемпионата игрок вернется в «Локо», поскольку у ростовчан нет права выкупа.

Рыночная стоимость 21-летнего защитника оценивается в 900 тысяч евро.

В этом сезоне на его счету 17 матчей в РПЛ и одна голевая передача.

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