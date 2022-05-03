Билялетдинов: «Спешить в Азиатскую конфедерацию не стоит»

Российский футбол переживает бурные времена в связи с противостоянием, учиненными европейскими футбольными структурами, всячески пытающимися оградить российской спорт от участия в международных турнирах.

В связи с этим нередко обсуждаются альтернативные варианты пути развития российского футбола - например, вступление в Азиатскую конфедерацию. Но бывший футболист национальной команды Динияр Билялетдинов считает, что с этим спешить не стоит.

- В Азиатскую конфедерацию сейчас идти не стоит, год нужно потерпеть, посмотреть, как будет развиваться ситуация, - заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» Билялетдинов.