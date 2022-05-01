Экс-игрок ЦСКА: «Зенит» может стать фарм-клубом для сборной России

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высоко оценил игру российских футболистов питерского «Зенита».

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что у питерской команды очень хороший подбор игроков. Ветеран «армейцев» выразил надежду на то, что в будущем «Зенит» может стать фарм-клубом для российской сборной, каким в своём время был московский «Спартак», который отправлял в национальную команду по девять-десять человек.

Напомним, что «Зенит» под шефством Сергея Семака досрочно завоевал чемпионство. Питерский клуб выиграл четвёртый титул кряду.