Юсупов: «Зенит» выиграл столько золотых медалей благодаря Дзюбе

Российский полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался по поводу форварда питерского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Артур в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что если отбросить весь негатив и объективно посмотреть на роль Дзюбы в «Зените», то к нему не должно быть никаких вопросов. Юсупов отметил, что именно благодаря форварду питерский клуб выиграл столько золотых медалей. Полузащитник считает, что Дзюба наравне с Акинфеевым является самым стабильным российским футболистом последних лет.

Напомним, что в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 24 матча, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью ассистами.