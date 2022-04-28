Канчельскис: Дзюба точно был неправ, ведь Эмери очень хороший специалист

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу слов Артёма Дзюбы в адрес тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что Дзюба явно погорячился в своё время, когда назвал Эмери «тренеришкой». Экс-игрок отметил, что Артём был неправ, ведь Унаи Эмери очень хороший специалист, который востребован в Европе и добился очень больших успехов почти со всеми своими командами.

Напомним, что когда Унаи Эмери работал в московском «Спартаке», то Артём Дзюба назвал испанского специалиста «тренеришкой».