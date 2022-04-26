Полузащитник «Краснодара» Далер Кузяев: Упустили концовку игры

В последнем матче 26-го тура чемпионата России питерский «Зенит» уверенно переиграл «Краснодар», оторвавшись на шесть очков от московского «Динамо» за четыре тура до конца чемпионата. Далер Кузяев, хавбек «быков», прокомментировал итоги игры.

Он считает, что «Краснодар» поплатился за то, что не провел должным образом концовку игры. В результате поражения «Краснодар» упустил возможность подняться на пятое место в турнирной таблице.

- Концовку мы упустили, а до этого владели преимуществом. Но, я думаю, мы не должны так заканчивать игру, - заявил Кузяев, слова которого цитирует Sport24.