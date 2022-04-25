Заболотный: Спад Язиджи не сильно влияет на ЦСКА

Российский форвард московского ЦСКА Антон Заболотный высказался по поводу спада в игре турецкого полузащитника «армейцев» Юсуфа Язиджи.

Заболотный сказал «Спорт-Экспрессу», что турецкий футболист очень мощно стартовал, но сейчас у него прослеживается небольшой спад в игре. Форвард отметил, что этот спад Язиджи не сильно влияет на команду. Россиянин добавил, что в последних матчах спад в целом был у всей команды.

Напомним, что Юсуф Язиджи провёл в российском чемпионате восемь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами. До ЦСКА турок выступал во французском «Лилле».