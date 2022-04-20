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Черевченко готов вернуться в «Локомотив»

20 Апреля 2022 • 10:06 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко в разговоре с журналистами признался, что готов вернуться в московскую команду.

Черевченко сказал «Матч ТВ», что если летом ему вдруг позвонит кто-то из руководства «Локомотива», то он готов вернуться в московский клуб. Напомним, что российский специалист работал с «железнодорожниками» с июня 2015 до августа 2016 года.

Стоит отметить, что после «Локомотива» Черевченко тренировал «Балтику», тульский «Арсенал» и «Химки». Из подмосковной команды тренер был уволен в феврале этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Игорь Черевченко
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