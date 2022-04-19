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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА не отрицают факта о выкупе Карраскаля

19 Апреля 2022 • 21:20 Комментировать

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость о том, что клуб выкупит контракт полузащитника Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта».

«С уважением отношусь к агенту Хорхе Карраскаля, однако о трансфере и тем более его подробностях должен сообщать клуб. И на нашем сайте такой информации вы сейчас не найдете, потому что клубу необходимо соблюдать определенные процессуальные нормы», — приводит слова Бабаева Sport24.

Генеральный директор добавил, что условия выкупа не являются секретом для общественности. Однако, функционер считает, что с юридической точки зрения будет правильно, если на данном этапе этими тезисами ЦСКА ограничится.

ЦСКА взял 23-летнего Карраскаля в аренду из аргентинского «Ривер Плейта» зимой этого года. Колумбиец успел сыграть за «красно-синих» восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 6,2 млн евро.

Завтра, 20 апреля ЦСКА сыграет в 1/4 финала Кубка России против «Спартака». Встреча состоится на «ВЭБ Арене», встречу рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

В турнирной таблице чемпионата России команда Алексея Березуцкого занимает третье место, набрав 44 очка после 25 туров.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев Хорхе Карраскаль
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