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Отец Еременко: «Рома не закончил карьеру и ждет предложений»

18 Апреля 2022 • 17:31 Комментировать

Алексей Еременко, отец экс-футболиста ряда российских клубов Романа Еременко, прокомментировал будущее своего сына и рассказал о его планах.

В феврале 2021 года полузащитник расторг контракт с «Ростовом». На данный момент Еременко — свободный агент.

«Роман сегодня территориально находится в Хельсинки вместе со своей семьей. Что на счет футбола? Сложно сказать. Посмотрим, что будет летом. Заканчивать карьеру не планирует, ждет предложения от клубов.

По поводу игровой формы вопрос сложный, но у Ромы полный порядок. Сегодня играет с любителями и проводит самостоятельные тренировки. Лишнего веса нет» — сказал отец Еременко «Матч ТВ».


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Роман Ерёменко
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