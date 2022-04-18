Путин поздравил «Спартак» со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил московский «Спартак» со 100-летием.

Поздравительное сообщение от президента было опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что история «Спартака» прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности в нашей стране, так что московский клуб очень важен для отечественного футбола. Напомним, что 18 апреля ровно 100 лет назад был основан спортивный кружок Краснопресненского района, который в итоге и стоял у истоков «Спартака».

На данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.