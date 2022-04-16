Хлусевич: «Крымский футбол хочет стать частью российского»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался относительно крымского футбола в России.

«Папа порекомендовал мне посмотреть репортаж про крымский футбол. Я знаю и понимаю, что происходит на той территории. Все футболисты из Крыма хотели бы стать частью российского футбола. Не знаю, почему из Крыма на данный момент никто не заиграл толком. На данный момент сложностей нет» — сказал Хлусевич изданию «Чемпионат».

Хлусевич — воспитанник крымского футбола. Полузащитник начинал в «Крымтеплице» и «УОРе». После футболиста пригласили в тульский «Арсенал». «Спартак» оформил трансфер Даниила за 3 млн евро.