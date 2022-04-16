Алип высказался о своем будущем в «Зените»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал свое будущее в Питере.

— Какое решение приняли относительно своего будущего? Есть желание остаться в «Зените»?

— Ничего не знаю по поводу своего будущего. Конечно, я хочу остаться. Но решение принимать не мне, а руководству клуба. — сказал Алип официальному сайту «Зенита».

«Зенит» арендовал Алипа у «Кайрата» до конца текущего розыгрыша. Решение относительного будущего защитника будет принято позже. На данный момент Алип показывает достаточно интересный футбол.