Свинов высказался о нашумевшем фото Урунова с одеждой из ЦУМа

Российский голкипер «Спартака» Илья Свинов поделился с журналистами своим мнением по поводу нашумевшего фото Остона Урунова с дорогой одеждой из ЦУМа.

Свинов сказал Sport24, что Урунов вполне мог себе позволить хоть всю зарплату спустить на дорогую одежду, но было весьма опрометчиво выставлять подобное фото на всеобщее обозрение. Голкипер отметил, что нужно понимать, что большинство болельщиков не могут себе это позволить, а тут игрок выставляет такое фото.

Напомним, что Остон Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» в 2020 году. Прошлым летом полузащитник вернулся в команду из Башкортостана.