Шлойдо прокомментировал возможное объединении чемпионатов России и Беларуси

Член исполкома Игорь Шлойдо Белорусской федерации футбола (АБФФ) ответил на вопрос о возможном объединении лиг.

«Реально ли объединение чемпионатов России и Беларуси? Никогда не говори никогда. В Беларуси среди болельщиков, специалистов, тренеров давно ходят разговоры про объединение, уже лет пять-семь. Были сторонники, были противники», - цитирует Шлойдо РБ Спорт. Игорь отметил, что речь идет о том, чтобы в РПЛ играл один клуб: БАТЭ или минское «Динамо». Помимо этого, он считает сегодняшний уровень чемпионата Беларуси намного ниже, чем в России.