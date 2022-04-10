Форвард «Химок» Руденко: Не хочу говорить о «Спартаке»

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Руденко рассказал журналистам о своём спартаковском прошлом.

Руденко сказал «РБ-Спорт», что сейчас не вспоминает про своё спартаковское прошлое и просто забыл об этом. Александр отметил, что всегда думает о лучшем, так что он вообще не хочет говорить о московской команде.

Напомним, что в матче с ЦСКА Руденко оформил дубль и помог «Химкам» одержать победу со счётом 4:2. Всего в этом сезоне Александр провёл в российском чемпионате в составе подмосковной команды пять матчей, в которых забил два мяча.