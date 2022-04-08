«Краснодар» может подписать защитника «Спартака»

Руководители «Краснодара» могут в летнее межсезонье подписать соглашение с российским защитником московского «Спартака» Ильёй Кутеповым.

По информации Metaraitings.ru, «быки» активно интересуются 28-летним российским футболистом, который летом станет свободным агентом. «Краснодар» готов предложить Кутепову контракт, если защитник всё же не сможет договориться с «красно-белыми» по поводу нового соглашения. Напомним, что сам Илья хочет остаться в «Спартаке».

В этом сезоне Илья Кутепов провёл в российском чемпионате лишь четыре поединка.