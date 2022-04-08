Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» может подписать защитника «Спартака»

08 Апреля 2022 • 08:19 Комментировать

Руководители «Краснодара» могут в летнее межсезонье подписать соглашение с российским защитником московского «Спартака» Ильёй Кутеповым.

По информации Metaraitings.ru, «быки» активно интересуются 28-летним российским футболистом, который летом станет свободным агентом. «Краснодар» готов предложить Кутепову контракт, если защитник всё же не сможет договориться с «красно-белыми» по поводу нового соглашения. Напомним, что сам Илья хочет остаться в «Спартаке».

В этом сезоне Илья Кутепов провёл в российском чемпионате лишь четыре поединка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Российская Премьер-Лига Илья Кутепов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Апреля
09:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» понизит зарплату Юсупову и Цаллагову
09:23 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник сборной России летом может перейти в «Наполи»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: Надеюсь, что в этом сезоне «Зенит» выиграет оба трофея
08:21 · Россия. Премьер-лига
Язиджи: Горжусь, что меня выбрали лучшим игроком РПЛ в феврале-марте
08:19 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» может подписать защитника «Спартака»
00:33 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался за отмену ВАР-а
00:22 · Россия. Премьер-лига
Ивелин Попов может сменить «Сочи» на «Левски»
07 Апреля
23:29 · Россия. Премьер-лига
Бывший голкипер «Зенита» оценил шансы клуба на чемпионский титул
22:35 · Россия. Премьер-лига
Известный российский волейболист: «Если Акинфеев переходит на нецензурную брань, удаляй его и назначай пенальти!»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Вячеслав Малафеев не уверен, что «Зенит» станет чемпионом России 2
20:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин и Ерохин останутся в «Зените» 1
19:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» прекращает сотрудничество с Корнеткой
18:50 · Россия. Премьер-лига
Легендарный игрок ЦСКА раскритиковал Акинфеева за конфликт с арбитром в игре против «Урала»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отправится на ближайший матч чемпионата России на поезде
17:59 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива»: «Сергей Овчинников мог Сёмину дать леща»
Все новости
Рекомендуем