Семак: Караваев выбыл надолго

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о травме российского защитника питерского клуба Вячеслава Караваева.

Как приводит слова тренера Sport24, у 26-летнего российского футболиста серьёзное повреждение, так что он надолго выбыл из строя. Семак отметил, что как только пройдёт воспаление, то будет понятно, потребуется ли Караваеву операция и через какое время игрок сможет вернуться в строй.

Напомним, что в этом сезоне Вячеслав Караваев провёл в российском чемпионате 17 поединков, в которых отметился двумя ассистами.