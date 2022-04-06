Шомуродов рассказал о любимой шутке Карпина

Форварды «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал о любимой шутке тренера Валерия Карпина.

Элдор сказал «Спорт-Экспрессу», что с Карпиным было очень легко и приятно работать, ведь тренер ругал футболистов только за отсутствие самоотдачи на поле. Форвард отметил, что Карпин всегда поддерживал своих игроков и объяснял им ошибки. Шомуродов добавил, что тренер больше всего любил шутить про кривоногих футболистов, но так он называл не только его, но и некоторых других игроков.

Напомним, что Шомуродов выступал в «Ростове» под руководством Карпина с 2017 по 2020 год.