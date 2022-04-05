Стали известны подробности травмы Дивеева

Стали известны подробности травмы российского защитника ЦСКА Игоря Дивеева, которую футболист получил в матче с «Уралом».

Как сообщает пресс-служба «армейцев», после медицинского обследования у 22-летнего российского футболиста было выявлено повреждение голеностопа. Стоит отметить, что сроки возвращения Дивеева на поле пока неизвестны. ЦСКА девятого апреля должен будет сыграть с подмосковными «Химками».

Напомним, что в этом сезоне Игорь Дивеев провёл в российском чемпионате 21 встречу и отметился двумя забитыми мячами.