Жирков рассказал о причинах, по которым охладел к ЦСКА

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков рассказал журналистам о том, почему охладел к московскому ЦСКА.

Юрий сказал «Спорт-Экспрессу», что раньше он воспринимал «армейский» клуб как родной, но после перехода в «Анжи» болельщики ЦСКА наговорили ему много гадостей, так что после этого он немного охладел к московской команде. Жирков отметил, что когда он подписывал контракт с «Зенитом», то фанаты оскорбляли и его жену.

Напомним, что за «армейцев» Юрий Жирков выступал с 2004 по 2009 года. Вместе с ЦСКА Юрий дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.