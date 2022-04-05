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Цорн объяснил назначение Хапова главным тренером «Локомотива»

05 Апреля 2022 • 08:30 Комментировать

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил клубной пресс-службе причины назначения Заура Хапова главным тренером «железнодорожников».

Цорн сказал, что Хапов прекрасно зарекомендовал себя во время работы с вратарями и молодёжью, что стало очень важным фактором. Томас отметил, что у Заура также прекрасные взаимоотношения с Марвином Комппером, который, как и прежде, будет готовить московскую команду к матчам РПЛ.

Напомним, что вчера официально стало известно о том, что Заур Хапов назначен новым главным тренером «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Заур Хапов Томас Цорн
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