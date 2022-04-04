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Ари: «Путин всегда делал всё лучшее для России, я думаю, всё начала Америка»

04 Апреля 2022 • 20:50 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари высказал свое видение ситуации на происходящее в мире.

«Я думаю, всё начала Америка. Российский президент всегда делал всё лучшее для России, я его очень уважаю», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний Ари выступал в чемпионате России с 2010 года. Летом 2018 года он получил российское гражданство.

В России Ари защищал цвета сначала «Спартака», затем «Краснодара», а последним российским клубом для футболиста стал «Локомотив». Летом 2021 года у него истек контракт с «Краснодаром», которому он принадлежал, и он покинул клуб свободным агентом. С февраля 2022 года Ари выступает за бразильский «Атлетико Сеаренсе».


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