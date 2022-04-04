Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может перейти в АИК на правах аренды, сообщает Expressen.

Соглашение может быть рассчитано до лета этого года. Пока нет информации о том, обсудили ли клубы финансовые условия сделки, однако, сообщается, что шведский клуб уже провел переговоры с самим игроком.

В этом сезоне футболист провел в РПЛ 17 матчей, но не смог в них отметиться результативными действиями.

Ранее УЕФА разрешила иностранным игрокам присоединяться к европейским клубам. Окно для переходов открыто до 7 апреля.