Крылов: «Цорн и Леонченко до последнего твердили, что стратегия клуба сохраняется»

Иван Крылов — представитель наиболее крупного объединения болельщиков «Локомотива», высказался относительно поведения руководителей на встречах с фанатами. Выбранная ранее стратегия развития клуба в новых условиях была обещана менеджментом.

«Стратегия не поменяется? Мы спрашивали об этом неоднократно. Томас Цорн и Владимир Леонченко очень уверенно выступали перед нами. Они дал понять, что стратегия и выбранный курс клуба сохраняется однозначно. Отдельно они говорили о том, что «Локо» существенно снизил средний возраст игроков и стал молодой командой в РПЛ. Они сказали, что это основное направление, которое было утверждено высшим руководством. Было ясно сказано, что существенных перемен в клубе не будет» — сказал Крылов изданию «Спорт-Экспресс».