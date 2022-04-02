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Крылов: «Цорн и Леонченко до последнего твердили, что стратегия клуба сохраняется»

02 Апреля 2022 • 03:38 Комментировать

Иван Крылов — представитель наиболее крупного объединения болельщиков «Локомотива», высказался относительно поведения руководителей на встречах с фанатами. Выбранная ранее стратегия развития клуба в новых условиях была обещана менеджментом.

«Стратегия не поменяется? Мы спрашивали об этом неоднократно. Томас Цорн и Владимир Леонченко очень уверенно выступали перед нами. Они дал понять, что стратегия и выбранный курс клуба сохраняется однозначно. Отдельно они говорили о том, что «Локо» существенно снизил средний возраст игроков и стал молодой командой в РПЛ. Они сказали, что это основное направление, которое было утверждено высшим руководством. Было ясно сказано, что существенных перемен в клубе не будет» — сказал Крылов изданию «Спорт-Экспресс».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко РПЛ Томас Цорн
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