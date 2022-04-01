Непомнящий: В «Томи» были стычки между игроками, но Дзюбу никогда не били

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий рассказал журналистам о том, бывали ли у Артёма Дзюбы в томской команде стычки с другими игроками.

Непомнящий сказал Sport24, что в «Томи» были стычки между игроками, но обычно ничего страшного не происходило. Опытный специалист отметил, что Дзюбу никогда не били, но зато партнёры постоянно подшучивали над Артёмом после скандальной истории с кошельком Владимира Быстрова. Экс-тренер «Томи» добавил, что Дзюба не обижался на эти шутки и со временем просто привык к ним.

Напомним, что Артём Дзюба провёл в составе «Томи» 35 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами.