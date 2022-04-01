Степашин: Жаль, что Воронин уехал, ведь он был бесподобным мотиватором

Один из руководителей столичного «Динамо» Сергей Степашин назвал причины небольшого спада в игре «сине-белых» в последних матчах.

Степашин сказал ТАСС, что команда немного сбавила обороты из-за психологии и всего того, что происходит вокруг. Член совета директоров «Динамо» отметил, что ему очень жаль, что московскую команду покинул тренер Андрей Воронин, который был бесподобным мотиватором и очень сильно влияет на атмосферу в раздевалке.

Напомним, что Андрей Воронин покинул тренерский штаб «Динамо» из-за ситуации на Украине.