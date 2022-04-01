Непомнящний: Дзюба часто позволяет себе непозволительные вещи

Известный российский специалист Валерий Непомняший в разговоре с журналистами вспомнил времена, когда работал вместе с Артёмом Дзюбой в «Томи».

Непомнящий сказал Sport24, что Артём часто позволяет себе непозволительные вещи, а именно обзывает и смеётся над другими игроками. Опытный тренер отметил, что Дзюбе нужно постоянно что-то доказывать себе и окружающим. Экс-наставник «Томи» добавил, что форварду хочется, чтобы все футболисты играли на высоком уровне.

Напомним, что в данный момент Артём Дзюба защищает цвета «Зенита». В этом сезоне форвард провёл в РПЛ 21 встречу и отметился десятью забитыми мячами.