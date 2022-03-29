Норманн не хочет возвращаться в Россию

Норвежский полузащитник «Норвича» Матиас Норманн, права на которого принадлежат «Ростову», рассказал журналистам о том, что не горит желанием возвращаться в Россию.

Норманн сказал, что он не хочет возвращаться в Россию из-за ситуации на Украине. Норвежский футболист отметил, что он не знает о том, что ждёт его в будущем и сможет ли «Норвич» сохранить прописку в элитном дивизионе. Матиас добавил, что «канарейкам» будет очень сложно остаться в АПЛ в этом сезоне.

Напомним, что Матиас Норманн провёл в этом сезоне в английском чемпионате 16 поединков, в которых забил один мяч и сделал один ассист.