Чернов – о переходе в «Спартак»: «Футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше»

Защитник Никита Чернов, прошедший академию ЦСКА, рассказал о последствиях перехода в «Спартак».

«Да, я перешёл в «Спартак» и представляю, как это выглядит. Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь. Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением. Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте», — приводит слова Чернова Sport24.

Всего за первую команду ЦСКА Никита провёл 20 матчей.

Защитник перешёл в «Спартак» в феврале 2022 года из «Крыльев Советов» за €110 тыс.

За «Спартак» 26-летний россиянин успел провести один матч, выйдя на замену на 12 минут в матче Кубка России против «Кубани» (6:1).