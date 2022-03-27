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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глава Тамбовской области заявил о желании возродить клуб

27 Марта 2022 • 19:38 Комментировать

Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил о желании региона возродить футбольный клуб «Тамбов».

«Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля», — цитирует Егорова OnlineTambov.ru.

Напомним, «Тамбов» еле доиграл прошлый сезон. После зимней паузы клубам РПЛ пришлось отправить в команду своих воспитанников, так как «Тамбов» оформлял процедуру банкротства.

Позже стало известно, что в отношении руководителей команды-банкрота заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».  

Тот сезон «Тамбов» все-таки доиграл, но прекратил свое существование, оставив кредитную задолженность в размере 536, 8 млн рублей.


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Евро-Футбол.Ру,
Тамбов РПЛ
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