Глава Тамбовской области заявил о желании возродить клуб

Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил о желании региона возродить футбольный клуб «Тамбов».

«Мы хотим возродить славные традиции тамбовского футбола. Поэтому у тех муниципалитетов, кто не использует спортивные объекты по прямому назначению, будем забирать искусственные поля», — цитирует Егорова OnlineTambov.ru.

Напомним, «Тамбов» еле доиграл прошлый сезон. После зимней паузы клубам РПЛ пришлось отправить в команду своих воспитанников, так как «Тамбов» оформлял процедуру банкротства.

Позже стало известно, что в отношении руководителей команды-банкрота заведены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Тот сезон «Тамбов» все-таки доиграл, но прекратил свое существование, оставив кредитную задолженность в размере 536, 8 млн рублей.