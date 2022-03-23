Крыховяк: «Я был близок к переходу в «Легию»

Полузащитник АЕКа Гжегож Крыховяк заявил, что был близок к переходу в «Легию».

«Да, трансфер был близок, мы достигли предварительной договорённости. Я просто хотел играть. Это было бы здорово для меня и сборной Польши. Я мог потерять огромные деньги, но всё равно рассматривал такой вариант. Я был готов доиграть сезон в Польше. Если бы не предложение из Греции, то так и было бы. Я благодарен обоим клубам, они связались со мной, приняли молниеносные решения и добросовестно вели переговоры. Теперь я могу просто сосредоточиться на футболе», - цитирует полузащитника сборной Польши meczyki.