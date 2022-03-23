Захарян рассказал о том, кто из спортсменов его вдохновляет

Молодой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, кто из спортсменов вдохновляет его.

Захарян сказал, что его вдохновляет известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Арсен отметил, что всегда с большим удовольствием смотрел бои Хабиба и вдохновлялся его работой над собой. Полузащитник «сине-белых» добавил, что достижения Нурмагомедова мотивируют многих спортсменов.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в российской лиге 21 встречу. Полузащитник забил пять мячей и сделал пять ассистов.