Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян рассказал о том, кто из спортсменов его вдохновляет

23 Марта 2022 • 13:31 Комментировать

Молодой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, кто из спортсменов вдохновляет его.

Захарян сказал, что его вдохновляет известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Арсен отметил, что всегда с большим удовольствием смотрел бои Хабиба и вдохновлялся его работой над собой. Полузащитник «сине-белых» добавил, что достижения Нурмагомедова мотивируют многих спортсменов.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в российской лиге 21 встречу. Полузащитник забил пять мячей и сделал пять ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Хабиб Нурмагомедов Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
14:14 · Россия. Премьер-лига
Гинер назвал цель ЦСКА в этом сезоне
14:11 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Тренер прививает «Динамо» европейский стиль, поэтому я приспособлен к такой игре»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян рассказал о том, кто из спортсменов его вдохновляет
13:19 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назвал дату контрольного матча с «Нижним Новгородом»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает правильной идею расширения РПЛ до 18 команд
13:05 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался по поводу исключения Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков
13:03 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о финансировании клубов: «Видимо кто-то не хочет, чтобы команды играли на высшем уровне»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов высказался против моратория на вылет из РПЛ
12:46 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС Дюков рассказал, какие решения будут приняты на исполкоме
12:41 · Россия. Премьер-лига
Евгений Гинер одним словом описал дела в ЦСКА
12:31 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы Свищев — об исключении Захаряна из списка лучших футболистов: «Это нацизм во всех его проявлениях» 1
12:15 · Россия. Премьер-лига
Федун прокомментировал предстоящее заседание Исполкома РФС
12:04 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о возможном уходе Кварацхелии из РПЛ
11:55 · Россия. Премьер-лига
Селихов успеет восстановиться к матчу с «Локомотивом»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: Хочется, чтобы Селихов побыстрее восстановился и дал повод для нового вызова в сборную
Все новости
Рекомендуем