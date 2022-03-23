Агент Соу заявил, что форвард не собирается покидать «Ростов»

Агент гамбийского нападающего «Ростова» Али Соу рассказал журналистам о том, что его клиент пока не планирует покидать российскую команду.

Агент Луиджи Соррентино сказал «РБ-Спорт», что 27-летний африканский футболист пока не говорил о том, что хотел бы покинуть ростовскую команду. Соррентино отметил, что со стороны федерации футбола Гамбии на Соу не оказывается никакого давления.

Напомним, что в этом сезоне Али Соу провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.