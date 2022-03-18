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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сантос признался, что испытывает неудобство от игры на неродной позиции в «Зените»

18 Марта 2022 • 18:57 Комментировать

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что готов играть на любой позиции, чтобы приносить пользу команде.

В интервью пресс-службе «Зенита» Сантос признался, что чувствует дискомфорт от игры на неродной позиции в команде. Футболист заявил, что готов быть в любом амплуа, для того, чтобы приносить пользу команде.

27-летний защитник в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Зенит» в чемпионате России. Бразилец отметился одной голевой передачей.

«Зенит» после 21 тура РПЛ занимает первое место в турнирной таблице с 45 очками.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Дуглас Сантос
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