Сантос признался, что испытывает неудобство от игры на неродной позиции в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что готов играть на любой позиции, чтобы приносить пользу команде.

В интервью пресс-службе «Зенита» Сантос признался, что чувствует дискомфорт от игры на неродной позиции в команде. Футболист заявил, что готов быть в любом амплуа, для того, чтобы приносить пользу команде.

27-летний защитник в текущем сезоне сыграл 19 матчей за «Зенит» в чемпионате России. Бразилец отметился одной голевой передачей.

«Зенит» после 21 тура РПЛ занимает первое место в турнирной таблице с 45 очками.