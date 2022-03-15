Канчельскис: «РПЛ нужно сокращать до двенадцати команд, а не расширять»

На фоне возможных преобразований формата российского чемпионата своим мнением поделился Андрей Канчельскис, в бывшем защищавший цвета российской сборной. Канчельскис скептически оценивает идею расширения российской Премьер-лиги, так как, по его мнению, некоторая часть клубов попросту несостоятельна с финансовой точки зрения. В качестве оздоровительной меры Канчельскис предлагает сократить количество команд.

- Не понимаю разговоров про расширение лиги. Кому это надо? Кто будет содержать все эти команды? А найти спонсоров тоже проблематично. Лигу надо не расширять, а сокращать до 12 команд — тогда стадионы хотя бы пустеть не будут, - цитирует Канчельскиса Sport 24.

В настоящий момент в высшей лиге российского футбола играют шестнадцать команд.