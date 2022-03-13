Канделаки - о закрытии «Инстаграма» в России: Сисек в ленте будет меньше

Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала блокировку «Инстаграма» в Российской Федерации.

«О закрытии "Инстаграма" скажу так: сисек в ленте будет меньше, а думать придется гораздо больше.

Теперь многим придется сосредоточиться на работе. Может быть, речь пойдет о других гонорарах, которые уменьшаться в объемах.

Необходимо как можно быстрее отвлечься от чужих путешествий и вернуться в реальный мир. Важно оставаться собой.

Будет сложно и страшно, но мы привыкнем и обязательно справимся. От себя не убежишь».

Данную информацию Канделаки опубликовала у себя в телеграм.