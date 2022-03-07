Антон Миранчук скоро вернётся в строй

Российский полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук скоро полностью восстановится после повреждения и вернётся в строй.

Миранчук сказал «Спорт-Экспрессу», что в ближайшее время должен вернуться к тренировкам в общей группе. Антон отметил, что уже сам не может дождаться момента, когда снова вернётся на поле. Напомним, что 26-летний полузащитник из-за травмы сухожилия не играл с августа прошлого года.

В этом сезоне Антон Миранчук провёл в российском чемпионате четыре поединка и отметился одной результативной передачей.