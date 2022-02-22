«Локомотив» договорился о трансфере шведского полузащитника

Московский «Локомотив» намерен оформить переход шведского полузащитника «Хаммарбю» Виллиота Сведберга до закрытия трансферного окна в России.

Согласно сведениям Expressen, стороны провели успешные переговоры и договорились о сделке. В ближайшее время 18-летний скандинав пройдет медицинский осмотр и заключит трудовое соглашение с «железнодорожниками». Сумма трансфера пока не разглашается, но при этом отмечается, что сделка станет рекордной в истории шведского клуба.

В текущем сезоне Сведберг принял участие в 24 поединках, в которых отличился тремя забитыми мячами.