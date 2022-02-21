Судя по всему, защитник Марк Мампасси всё же сменил спортивное гражданство с украинского на российское. Если зайти в раздел заявок на официальном сайте РПЛ, то можно увидеть, что «Локомотив» заявил Мампасси как россиянина, то есть требования лимита на легионеров к нему не относятся.

При этом в понедельник вышло интервью, где у Мампасси спросили, делает ли он российский паспорт.

«Я этим не занимаюсь», - ответил игрок «Спорт-Экспрессу».

Первый официальный матч в 2022 году «Локомотив» проведёт уже в воскресенье, 27 февраля. В этот день команда Маркуса Гисдоля сыграет против «Краснодара».