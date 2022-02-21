Московский «Локомотив» проявляет интерес к 18-летнему шведскому полузащитнику Виллиоту Сведбергу. Об этом рассказывает журналист издания Sportbladet Йосип Ладан на своей страничке в «Твиттере».

Виллиот Сведберг выступает за «Хаммарбю», воспитанником которого он является. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают молодого футболиста в 1,8 миллиона евро.

Стоит сказать, что трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля, то есть у клубов ещё есть время для усиления своих составов.

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.