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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотиву» интересен молодой швед слухи

21 Февраля 2022 • 14:36 Комментировать

Московский «Локомотив» проявляет интерес к 18-летнему шведскому полузащитнику Виллиоту Сведбергу. Об этом рассказывает журналист издания Sportbladet Йосип Ладан на своей страничке в «Твиттере».

Виллиот Сведберг выступает за «Хаммарбю», воспитанником которого он является. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают молодого футболиста в 1,8 миллиона евро.

Стоит сказать, что трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля, то есть у клубов ещё есть время для усиления своих составов.

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Хаммарбю трансферы футбола - зима 2022 Виллиот Сведберг
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