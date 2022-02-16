Дивеев: «Арбитр судил плохо, надо привыкать, потому что в чемпионате могут быть такие игры»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Мурсией» (3:0).

- С голом! Устали сильно?

- Да нет, игра такая была средняя. В первом тайме чуть «задышал», во втором - нормально уже было. Мы доминировали и могли забивать голы еще и еще.

- Соперник сегодня был из третьего дивизиона, Сегунды В, но казалось, что он в порядке, все обученные?

- Все испанцы хороши. У них хороший контроль, контратаки, быстрые атаки, все резкие. Но мы выиграли.

- Сегодня было много вопросов к судье, будто он закрывал глаза на фолы. Тяжело было сдерживаться?

- Да, судья сегодня не очень хорошо судил. Много было грязных фолов таких, и сзади били, и толки всякие. Им не показывал желтые, судил плохо, честно скажу. Еще надо привыкать, потому что в чемпионате могут быть такие игры, нужно быть готовым.

- В целом вопрос по сборам. Больше месяца идет работа. Как оцените свое состояние не только физическое, но и моральное?

- Еще 10 дней до первой игры в чемпионате, будем работать и готовиться. Да, физически такое есть, и тактически надо дорабатывать моменты и над реализацией работать, в обороне работать и уже подходить именно к чемпионату, готовиться прямо.

- Морально еще держитесь здесь?

- Нормально, так уже чуть подустал. Хождение на обед, завтра и ужин. Ничего, справимся. Всего 4 дня и потом в Турцию, все нормально.