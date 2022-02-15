​Гапонов, Алип и Сорокин интересны «Ахмату»

«Ахмат» рассчитывает усилить оборонительную линию в последнюю неделю зимнего трансферного окна. В сфере интересов грозненского клуба, согласно данным «РБ Спорт» находятся Илья Гапонов из «Спартака», Егор Сорокин из «Краснодара» и Нуралы Алип. Последний принадлежит «Кайрату», но при этом находится на просмотре в «Зените» и, вероятно, будет арендован. Об этом уже успел сказать Сергей Семак.

После первой части чемпионата России «Ахмат» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Ближайший официальный матч команда проведёт 27 февраля – против «Уфы» на своём поле.