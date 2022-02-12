Агент голкипера «Гремио» прокомментировал интерес «Краснодара»

Футбольный агент Фабио Байтлер, который представляет интересы голкипера «Гремио» Габриэля Грандо, высказался о возможном переезде своего клиента в российский чемпионат. Интерес к вратарю проявляет «Краснодар».

«Я не говорю о переговорах, связанных с моими игроками. Габриэль - самый перспективный игрок на своей позиции в Бразилии. Это нормально, что его хотят купить», - приводит слова агента Sport24.

21-летний голкипер выступает за «Гремио» с марта 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. Трансферная стоимость вратаря составляет семь миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Габриэль сыграл 24 поединка и пропустил 29 голов.