«Спартак» взял замену Жиго, ЦСКА – ещё одну для Влашичу, а «Химки» закупились по-крупному: трансферы и слухи недели

Российское трансферное окно открыто до 23 февраля, так что наши клубы продолжают активную работу на рынке. И даже помогают европейским командам. Недавно «Фиорентина» заявила, что не оставляет надежд продать Кокорина, пока клубы России и Турции могут регистрировать игроков. Но предложений по Александр до сих пор нет. Мы же поговорим о более активных трансферных перемещениях, коих было немало. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и переходов за прошедшую неделю. Самые интересные новости, свершившиеся трансферы и слухи по традиции собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Воспитанник ЦСКА перешёл в «Спартак»

Большой драмы раздуть из этого трансфера не получится. Никита Чернов уже давно не имеет отношения к ЦСКА. Да, формально его воспитал именно «армейский» клуб, но в клубе сразу показали, что в расчёт Никиту не берут. Череда аренд в клубы рангом ниже – «Енисей», «Урал», потом переход в «Крылья Советов». Собственно, за взрослую команду ЦСКА Чернов нормально не играл. Зато теперь сыграет за «Спартак». «Красно-белые» выкупили трансфер Никиты у самарского клуба, оставив в аренде до старта следующего сезона.

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Напрягает лишь тот факт, что на данный момент Чернов позиционируется, как достойная замена Жиго – оба трансфера состоятся летом. Ну бумаге размен неравноценен, но посмотрим, как на практике себя покажет чисто российский центр обороны «Спартака»: Джикия, Чернов, Маслов, Кутепов. И ещё Рассказова там бывал при Витории.

Очередная замена Влашичу

После отъезда Влашича знатно просела «диспетчерская» зона в ЦСКА. И этой зимой клуб просто не может остановиться, подписывая легионеров, функционалом повторяющих и даже копирующих Николу. Юсуф Языджи – турецкий аналог Влашича. Медина – парагвайский, но с акцентом на фланг. И теперь едет ещё колумбийский, с тягой к другому краю поля. Кажется, ЦСКА решил полностью обновить трио атакующих полузащитников. Заключительным кусочком пазла должен стать 10-й номер «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль.

Инсайдеры сообщают, что клубы договорились по условиям – аренда на полгода за 300 тысяч евро и право выкупа за 6 миллионов евро, которое при выполнении условий по сыгранным минутам станет обязательным. Переговоры шли давно и ЦСКА удалось немного сбить цену, потому что в этом сезоне Карраскаль не блещет, выступая за «Ривер». За 17 матчей всего 3 гола и одна результативная передача.

«Химки» намерены остаться?

Обретающиеся на последнем месте в РПЛ «Химки» буквально за неделю подвезли Игорю Черевченко пачку новых футболистов. И не совсем ноунеймов, стоит признать. Первым приобретением стал атакующий полузащитник Бутта Магомедов, вместе с «Аланией» неплохо шумевший в ФНЛ. Бутта решил выйти в РПЛ чуть раньше, чем команда. Затем арендовали и ещё одного горячего (это про характер) нападающего. Дидье Ламкель Зе в Бельгии считался большим талантом, но из-за проблем с поведением заиграть не сумел. Принадлежит «Антверпену», первую часть сезона отыграл за словацкий ДАК (2 гола и 3 ассиста за 7 матчей), а теперь переехал в Подмосковье.

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Позаботились и о защите собственных ворот. И тут опять аренда из аренды. Центральный защитник Бруну Виана закрепиться в старте «Браги» не сумел, поэтому прошлый года отыграл в Бразилии за именитый «Фламенго». «Химки» подсуетились и после завершения бразильского сезона арендовали Бруну Виану, выиграв борьбу у турецких «Ризеспора» и «Касымпаши».

Европейские чемпионаты

Экс-нападающие «Спартака» (и «Локомотива») нашли себе новые клубы

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Официально трансферное окно в топовых чемпионатах Европы закрылось, поэтому сейчас из активности только какие-то дикие слухи. Роберта Левандовски отправляют в «Реал», туда же якобы едет Поль Погба, а Пауло Дибала договорился с «Ливерпулем». Это так, чтобы было что обсудить. Но удалось найти конкретику и за рубежом. Экс-нападающие «Спартака» Луис Адриано и Зе Луиш нашли себе новые клубы. Первый устал от родного чемпионата, и знатно пошумев в «Палмейрасе» вернулся на «большую землю». Новым клубом Луиса Адриано стал турецкий «Антальяспор».

Зе Луиш, расторгнувший контракт с «Локомотивом», явно заработает побольше денег. До конца сезона он подписал контракт с клубом «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии. Но придётся и попотеть за гонорар, новая команда Зе Луиша плетётся на предпоследнем месте в чемпионате.