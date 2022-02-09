Канделаки получит руководящую должность на ТНТ

Тина Канделаки, ранее занимавшая пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», получит работу на ТНТ. Она станет директором телеканала. Об этом сообщается на страницах РБК.

Как стало известно источнику, Канделаки займет место Романа Петренко, который покидает свою должность. Отметим, что в настоящий момент Тина работает заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

Ранее мы сообщали, что компания Peloton, акции которой хотела купить Канделаки, приостановила деятельность.