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Канделаки получит руководящую должность на ТНТ

09 Февраля 2022 • 10:49 Комментировать (1)

Тина Канделаки, ранее занимавшая пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», получит работу на ТНТ. Она станет директором телеканала. Об этом сообщается на страницах РБК.

Как стало известно источнику, Канделаки займет место Романа Петренко, который покидает свою должность. Отметим, что в настоящий момент Тина работает заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

Ранее мы сообщали, что компания Peloton, акции которой хотела купить Канделаки, приостановила деятельность.

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Евро-Футбол.Ру,
Тина Канделаки
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Хасанович Висэйт
09 Февраля 2022 в 11:10
Канделаки это и есть лицо русского футбола.
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